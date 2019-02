Baumschänder bei Karlsruhe

Anonymer Übeltäter sägt seit über vier Jahren Bäume an

15.02.2019, 20:38 Uhr | dpa

Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen steht vor einem Rätsel: Seit Jahren sägt ein Unbekannter an der immer gleichen Stelle immer genau drei Bäume an.

Es geschieht immer an gleicher Stelle und es sind immer drei Bäume: Die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Kreis Karlsruhe sucht einen unbekannten Übeltäter, der seit 2014 schon zum achten Mal jeweils drei Bäume angesägt hat. Der Schaden belaufe sich auf inzwischen 20.000 Euro, sagte am Freitag Bürgermeister Bernd Stober. Jedes Mal hatte die Stadt bisher den Spitzahorn ersetzt. Etwa 70 Bäume dieser Art waren 2014 im Zuge einer Sanierung entlang der Hauptstraße gepflanzt worden. Warum der anonyme Baumhasser an immer gleicher Stelle zuschlägt, sei der Kommune ein Rätsel. Zuerst hatte der SWR berichtet.







Aus dem Standort der drei Bäume könnten jedenfalls keine Rückschlüsse gezogen werden: "Es ist eine Straße mit ganz normalen Wohnhäusern", sagte Stober. Auch Parkplätze seien durch die Baumpflanzungen seinerzeit nicht verloren gegangen. Letzte Sägeaktion: Vor etwa zwei Wochen. Die Stadt hat ihre Belohnung für Hinweise nun von 1.000 auf 2.000 Euro erhöht – und wird im Herbst die jüngsten drei Baumopfer unverdrossen durch neue Bäume ersetzen.