Ermittlungen gegen Mitarbeiter

Kindeswohlgefährdung: Stadt Rostock schließt zwei Kitas

08.01.2020, 22:08 Uhr | dpa

Gummistiefel in einer Kita (Symbolfoto): Die Stadt bietet betroffenen Kindern ab Donnerstagmorgen eine vorübergehende Betreuung in einer anderen Einrichtung an. (Quelle: imago images)