Oslo: Zwei Menschen vor Nachtclub erschossen – Verletzte

Aktualisiert am 25.06.2022 - 03:26 Uhr

Aktualisiert am 25.06.2022 - 03:26 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mann erschieĂźt zwei Menschen vor Nachtclub in Oslo

Ein Mann hat in Oslo zwei Menschen vor einem Nachtclub erschossen, viele weitere wurden verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Vor einem in der queeren Szene beliebten Club in Oslo sollen nach Angaben des Fernsehsender TV2 bei einer Schießerei zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden sein. Der Schütze soll sich in Polizeigewahrsam befinden. Die Polizei löste Großalarm aus. Norwegische Medien berichten von zwei weiteren Tatorten, unter anderem ein Fast-Food-Restaurant.