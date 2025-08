Deshalb habe ich für dieses Sommerwochenende einen besonderen Gast eingeladen: Der ehemalige Kanzleramts-, Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat gemeinsam mit Ex-Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, Ex-Finanzminister Peer Steinbrück und der Medienmanagerin Julia Jäkel die Initiative für einen handlungsfähigen Staat gegründet und in einem 160-seitigen Dokument Lösungsvorschläge für die dringendsten Probleme der Bundesrepublik erarbeitet. Herausgekommen ist nichts weniger als eine Generalinventur des Landes. Der mediale Rummel war groß, als die Autoren vor wenigen Wochen ihre Vorschläge vortrugen, doch zwischen schnellen Schlagzeilen erhielt der Erkenntniswert nicht überall die gebührende Aufmerksamkeit. Dabei lohnt es sich, die Ideen eingehend zu diskutieren.

Wie lässt sich die ausufernde Bürokratie bändigen, wie das föderale Zuständigkeitsdickicht lichten? Wie wird der Staat schneller, moderner, transparenter und vor allem bürgernah? Was muss passieren, damit Polizei und Bundeswehr die Sicherheit der Bevölkerung wieder garantieren können, und wie sieht eine sinnvoll gesteuerte Migrationspolitik aus? Was muss geschehen, damit auch jene Bürger ihr Vertrauen in den Staat wiedererlangen, die es längst verloren haben?