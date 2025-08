Newsblog zur US-Politik Bloomberg: Trumps Name in Epstein-Akten geschwärzt

Donald Trump: Der US-Präsident steht wegen seiner Kontakte zu Jeffrey Epstein in der Kritik. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia)

In den Epstein-Akten wurden wichtige Namen geschwärzt. Dessen Vertraute Ghislaine Maxwell wird nach ihrer umfassenden Aussage verlegt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Medien: FBI durchforstet Epstein-Akten nach Trumps Name

Nach Recherchen des US-Finanzportals Bloomberg wurde der Name des heutigen US-Präsidenten Donald Trump in den Epstein-Akten durch FBI-Agenten geschwärzt. Die US-Bundespolizei beruft sich dabei auf schützenswerte Persönlichkeitsrechte, da Trump zum Zeitpunkt der Ermittlungen als Privatperson gehandelt und kein öffentliches Amt bekleidet habe.

Bloomberg stützt sich in seinem Bericht auf drei Insider. Demnach sei nicht allein Trumps Name geschwärzt worden, sondern auch das weiterer Privatpersonen. So hätten rund tausend FBI-Agenten rund 100.000 Seiten der Epstein-Akten durchforstet und auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten überprüft.

Investor Jeffrey Epstein galt um die Jahrhundertwende als schillernde Persönlichkeit der New Yorker Society. Zu seinem 50. Geburtstag 2003 schickten Donald Trump und andere Persönlichkeiten wie Bill Clinton Schreiben für einen Glückwunsch-Band. Epstein wurde später wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt, er starb 2019 in US-Haft. Offizielle Todesursache: Suizid.

Epstein-Bruder: "Es war gezielter Mord"

In die Debatte um die Todesursache des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein schaltete sich jetzt auch die Familie ein. "Es war gezielter Mord", sagte sein Bruder Mark Epstein der "Bild"-Zeitung.

Vor allem in Trumps Anhängerschaft ranken sich um Jeffrey Epsteins Tod Verschwörungsmythen. Demnach sei er getötet worden, um einen Sex-Skandal unter führenden US-Demokraten zu

Epstein war 2019 in US-Haft gestorben. Offiziell durch Tod durch Erhängen. Sein Bruder hatte damals aber einen Pathologen mit einer Obduktion beauftragt, der mehrere Zweifel an der Freitod-These aufwarf. Mehr zu Mark Epsteins Vorwürfen an die US-Justiz lesen Sie hier.

Demonstranten in Brasilien zünden Trump-Puppen an

In Brasilien haben Menschen in mehreren Städten gegen die von Donald Trump gegen das Land verhängten hohen Zölle demonstriert und Puppen des US-Präsidenten in Brand gesetzt. Anti-Trump-Proteste fanden am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Brasília sowie in den Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro statt. Auf Plakaten war zu lesen "Brasilien gehört den Brasilianern". Auch US-Flaggen und falsche Dollarscheine wurden angezündet.

Die Demonstranten äußerten damit ihre Wut über Trumps politisch motivierte Entscheidung, brasilianische Exporte mit einem Zoll von 50 Prozent zu belegen. Sie protestierten auch gegen Sanktionen, die Washington gegen den Richter am Obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes, verhängt hat.