Bedingt abwehrbereit

An Sommerurlaub denkt Boris Pistorius offenbar noch nicht. Rastlos tourt der Verteidigungsminister durchs Land, das er bis 2029 "kriegstüchtig" machen will. So ließ er sich am Dienstag in der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München den Prototypen einer Drohne zeigen, die künftig Verwundete transportieren soll; in einem Innovationslabor in Erding inspizierte er Abfangdrohnen.