Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die meisten Menschen ticken vermutlich so: Sie sind bereit, etwas abzugeben, wenn sie dafür etwas von angemessenem Wert zurückbekommen. Das gilt beim Tausch von Geld gegen Lebensmittel, wenn Nachbarn in der Urlaubszeit gegenseitig ihre Blumen gießen oder wenn Angestellte ihre Lebenszeit und Energie hergeben, damit auf dem Konto Gehalt eingeht.

Auch dürften die meisten wohl zustimmen, dass es in Ordnung geht, Deutschland einen Teil des Lohns in Form von Steuern und Sozialabgaben zu überlassen, wenn sie dafür entsprechende Leistungen zurückbekommen. Eine gute Gesundheitsversorgung beispielsweise, pünktliche Bahnen, Brücken, die nicht einstürzen, Behörden, die effizient arbeiten, exzellente Schulen und ein System von Sozialversicherungen, das sie zuverlässig absichert. Doch aktuell machen die Bürger keinen guten Deal.

Trotz der zweithöchsten Abgabenlast in Europa auf Durchschnittsarbeitnehmer liegt Deutschland bei der Lebenszufriedenheit lediglich auf Platz 16 unter seinen 26 europäischen Nachbarn. Das zeigen Daten der OECD und des "World Happiness Report 2025", die das Berliner Datenstudio DataPulse Research miteinander verknüpft hat. Die Deutschen zahlen also viel, bekommen dafür aber vergleichsweise wenig Lebenszufriedenheit zurück. Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit.

Die Belastung trifft Niedrig- und Durchschnittsverdiener in Deutschland stärker als in anderen EU-Ländern. Die Last von Menschen mit höherem Gehalt bewegt sich hingegen im europäischen Mittelfeld. Der Staat nimmt also gerade von denen vergleichsweise viel, die ohnehin überfordert sind. Die vermehrt in körperlich anstrengenden Jobs oder im Schichtdienst arbeiten, die ihre Rentenlücke nur mit Mühe oder gar nicht stopfen können und die immer weiter steigenden Mieten zahlen müssen.

Geringverdiener behalten in Deutschland 59 Prozent ihres Bruttogehalts – nur in Ungarn und Slowenien ist der Anteil genauso niedrig. Und wer dann fragt, was eigentlich mit dem ganzen Geld geschieht, blickt auf bröckelnde Straßen und Schulen, horrende Pflegeheimkosten und monatelange Wartezeiten für einen Termin beim Facharzt. Das ist nicht nur frustrierend, das ist gefährlich. Denn es untergräbt etwas, das für eine Demokratie lebenswichtig ist: Vertrauen in den Staat.

Fast schon zynisch kommen angesichts der Zahlen Aussagen wie die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche daher. "Wir müssen mehr und länger arbeiten", sagte die CDU-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". So richtig ich es persönlich auch finde, perspektivisch das Renteneintrittsalter zu erhöhen und damit selbst davon betroffen zu sein, so negativ stößt mir das Wort "wir" auf.

Wenn bei t-online Kommentare, Kolumnen oder Stücke wie dieser Tagesanbruch entstehen, dann bekommen die Redakteure regelmäßig einen von unserem Lektorat auf den Deckel, wenn sie von "wir" schreiben. Und das zurecht. Denn es ist erstens eine unzulässige Vereinnahmung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und zweitens trifft die Aussage in manchen Fällen vielleicht nicht einmal auf den Autor oder die Autorin zu. Womit wir wieder bei Ministerin Reiche wären. Denn sie muss ganz sicher nicht länger arbeiten.

"Es ist Strategie, vom 'Wir' zu reden und so zu tun, als sei die Situation von Vermögenden mit der der arbeitenden Bevölkerung – die dieses Vermögen jeden Tag erarbeitet und möglich macht – vergleichbar. Ist sie nicht", kommentiert die Autorin und Journalistin Gilda Sahebi. Die Pension von Katherina Reiche sei sicher, ihre Sozialversicherungsbeiträge seien im Verhältnis zu ihrem Einkommen sehr niedrig. Für Menschen mit niedrigem bis mittlerem Verdienst gilt das nicht. Und sie dürften sich fragen, wofür sie eigentlich mehr und länger arbeiten sollen, wenn sich die Leistung nicht angemessen auszahlt.

Die gute Nachricht ist: Es gibt Möglichkeiten, diesem Gefühl der Entwertung von Arbeit entgegenzuwirken. Die erste ist, den Nutzen von Steuern und Sozialabgaben sichtbar zu steigern. Da ist die Bundesregierung mit dem Sondervermögen Infrastruktur und ihrem Willen, den Staat zu modernisieren, immerhin dran. Allerdings kommt es auch darauf an, das Geld an den richtigen Stellen einzusetzen. Die zweite Möglichkeit wäre: eine Reform des Steuersystems. Damit nicht ausgerechnet die über Gebühr belastet werden, die ohnehin kaum klarkommen.

Bisher hat die schwarz-rote Koalition angekündigt, untere und mittlere Einkommen erst "zur Mitte der Legislaturperiode" zu entlasten. Und das auch nur, wenn ausreichend Geld dafür vorhanden ist. Das Thema könnte allerdings schneller auf die Agenda kommen als gedacht: wenn die CDU demnächst womöglich feststellen muss, dass ihre Idee, Rentnern bis zu einem Verdienst von 2.000 Euro im Monat die Steuern zu erlassen, wegen Bevorteilung einzelner Gruppen gegen die Verfassung verstößt. Dann könnte es schnell neue Vorschläge brauchen, wie man Arbeit stattdessen für alle attraktiver macht.

15 Prozent auf alles – außer Stahl und Aluminium

Gedroht hat er mit 30 Prozent, bekommen hat er nun die Hälfte: US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich in Schottland auf eine Grundsatzvereinbarung in dem seit Monaten andauernden Zollkonflikt geeinigt. Warenimporte aus der EU in die USA sollen künftig mit einem Zollsatz von pauschal 15 Prozent belegt werden. Der Deal gilt ausdrücklich auch für die Autoindustrie, nicht aber für Aluminium und Stahl. Dort bleibt es bei den bereits geltenden Zöllen von 50 Prozent.