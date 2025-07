Auch von Angela Merkel unterscheidet Merz eine Menge. In der Sozialisation, der Persönlichkeit und der politischen Einstellung ohnehin. Aber zugleich hatte Merkel etwas, das Merz fehlt – und ihm nun schon zu Beginn seiner Amtszeit schadet: Merkel konnte sich bundesweit in der CDU auf ein Netzwerk aus Verbündeten stützen, der damalige Fraktionschef Volker Kauder diente ihr loyal bis zur Selbstverleugnung.

So ein weitverzweigtes Geflecht aus Unterstützern hat Merz nicht. Seine lange Zeit in der Wirtschaft hat ihn von der Parteipolitik entfremdet, einen Beraterstab konnte er sich erst nach seiner Wahl zum Parteichef vor drei Jahren aufbauen. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass es ihm sonderlich gut geglückt ist. Bis heute knirscht es im Merz'schen Machtapparat, kommt es zu Fehleinschätzungen und Missverständnissen. Das größte Manko ist Unionsfraktionschef Jens Spahn, der in seinem übermäßigen Ehrgeiz schwere Fehler begeht, so wie jüngst bei der Vorbereitung der Verfassungsrichterwahl. Im Berliner Regierungsviertel spottet man, jede Straßenlampe sei aufrechter als Spahn. Auch der Kanzler vertraut ihm nicht uneingeschränkt.