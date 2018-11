Einsatz in Sachsen-Anhalt

Polizei stellt Tausende Jahre alten Bronzeschatz sicher

16.11.2018, 20:30 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt rettet die Polizei rund 3.100 Jahre alte Artefakte aus Bronze vor einem illegalen Verkauf auf einer Internetplattform. Ein Hobby-Denkmalpfleger lieferte den Hinweis.

Einen rund 3.100 Jahre alten Bronzeschatz hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang November in Querfurt in Sachsen-Anhalt sichergestellt. Es handelt sich um eine Bronzetasse, drei bronzene Anhänger sowie 94 Beschläge aus Bronze. "Das ist ein Opferfund, die Stücke wurden als Opfer an die Götter im Boden vergraben", sagte Landesarchäologe Harald Meller bei der Präsentation im Landesmuseum Halle. "Beschläge und Anhänger gehörten zu einem Pferdegeschirr, das Leder ist natürlich nicht mehr vorhanden."

Die Stücke wurden Mitte September auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten. Ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger wurde darauf aufmerksam und benachrichtigte das Landesmuseum.





Weniger als 20 Kilometer entfernt vom Fundort des Bronzeschatzes wurde 1999 die Himmelsscheibe von Nebra entdeckt. Sie gilt als einer der wichtigsten archäologischen Funde aus ihrer Epoche.