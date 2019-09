Ihre Fragen an Harald Jäger

Der Mann, der die Berliner Mauer öffnete

22.09.2019, 14:00 Uhr | mvl, t-online.de

"Aufmachen", forderten Tausende am 9. November 1989 am Grenzübergang Bornholmer Straße in Ost-Berlin. Harald Jäger trug als Oberstleutnant damals die Verantwortung. Und öffnete die Grenze. Nun beantwortet er Ihre Fragen.

"Hatten Sie Angst, als Sie am 9. November 1989 Tausenden zornigen DDR-Bürgern gegenüber standen?", "Was haben Sie empfunden, als Sie die Berliner Mauer öffneten?", "Bedauern Sie das Ende der DDR". Diese Fragen wird Ihnen Harald Jäger beantworteten. Haben Sie weitere? Dann notieren Sie Ihre Fragen in der Kommentarspalte oder schicken sie per Mail an: leseraufruf@t-online.de.

Das ist Harald Jäger:

Grenzübergangstelle Bornholmer Straße in Ost-Berlin, 9. November 1989: Erst vor wenigen Stunden hat das ZK-Mitglied Günter Schabowski die neue freizügigere Reiseregelung der DDR verkündet, Stunden später stehen Zigtausende Menschen an der Bornholmer Straße – und verlangen Zutritt nach West-Berlin.

Harald Jäger viele Jahre später an der Bösebrücke. (Quelle: Lambert/ullstein bild)

Die Verantwortung an der Grenzübergangsstelle trägt Harald Jäger, Oberstleutnant und Angehöriger der Staatssicherheit. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Grenzer fühlen sich eingeschüchtert von der großen Menschenmasse. Schließlich befiehlt Jäger: "Macht den Schlagbaum auf." Die DDR-Bürger strömen daraufhin in den Westen, die Berliner Mauer ist offen.