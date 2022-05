Berlin (dpa) - Im f├╝nften Jahr in Folge versucht Berlin einer Plage unerw├╝nschter exotischer Sumpfkrebse Herr zu werden. Die Fangsaison starte in diesem Jahr am 1. Juni, sagte Wildtierexperte Derk Ehlert von der Umweltverwaltung der Deutschen Presse-Agentur.

Wie in den Jahren zuvor erh├Ąlt ein Fischer die Erlaubnis f├╝r die Entnahme der Tiere aus zwei Gew├Ąssern der Hauptstadt, unter anderem im Tiergarten. Trotz r├╝ckl├Ąufiger Trends beim Fang in den vergangenen Jahren bleibe das Eingreifen n├Âtig, sagte Ehlert. Ziel sei es, den Bestand der invasiven Art zu reduzieren und eine Ausbreitung in weitere Gew├Ąsser zu verhindern. In den vergangenen Jahren waren Hunderte Kilo Rote Amerikanische Sumpfkrebse in die Reusen gegangen. Das entspricht mehreren Tausend St├╝ck pro Jahr.