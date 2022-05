Aktualisiert am 31.05.2022 - 13:18 Uhr

Einer Umfrage zufolge haben viele Minderj├Ąhrige in den vergangenen zwei Jahren zu viel zugenommen, sie ern├Ąhren sich unges├╝nder und sind weniger fit. "Eine Gewichtszunahme in dem Ausma├č wie seit Beginn der Pandemie haben wir zuvor noch nie gesehen. Das ist alarmierend, denn ├ťbergewicht kann schon bei Kindern und Jugendlichen zu Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes f├╝hren", sagte Susann Weihrauch-Bl├╝her von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft zur Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag.