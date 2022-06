Das System - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - wurde am Montag im US-Bundesstaat Florida auf einer Art Transportwagen aus der Werkshalle herausgefahren und in einer rund achtst├╝ndigen Aktion langsam die rund sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht.

Mit der "Artemis"-Mission sollten eigentlich bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals auch eine Frau. Dies ist nun fr├╝hestens f├╝r 2025 geplant. Vier Astronauten sollen mit dem Raumfahrzeug "Orion" in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen dann auf ein Landegef├Ąhrt umsteigen. Am Mond soll zudem eine Art Raumstation geschaffen werden, auch als Basis f├╝r einen bemannten Flug zum Mars - das allerdings erst in fernerer Zukunft.