Offenbar Ex-Mitarbeiter

Feuer in Pflegeheim gelegt: Verdächtiger stellt sich

21.04.2022, 16:48 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr (Archivbild): Am Ostersonntag hatte es in einer Pflegeeinrichtung gebrannt. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

Er soll einen Brand in einem Berliner Pflegeheim gelegt haben: In Berlin hat sich ein Mann der Polizei gestellt. Eigenen Angaben nach hatte der 47-Jährige früher in der Einrichtung gearbeitet.

Ein 47 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter eines Berliner Pflegeheims hat sich gestellt und ist festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird der Mann beschuldigt, am vergangenen Sonntag ein Feuer in dem Gebäude in der Fahremundstraße in Spandau gelegt zu haben.

Am Mittwoch stellte sich der 47-Jährige der Polizei. Eigenen Angaben zufolge ist er ein ehemaliger Mitarbeiter der Einrichtung. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauerten an.



Bei dem Feuer erlitten zwei Heimbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.