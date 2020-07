"Bei uns herrscht Ausnahmezustand"

Unwetter in Berlin – umgestürzte Bäume, ein Verletzter

20.07.2020, 18:52 Uhr | dpa, t-online.de

Heftiger Regenschauer in Berlin: In kürzester Zeit ist in der Haupstadt ein Unwetter aufgezogen. (Quelle: Christian Spicker/imago images)