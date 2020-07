Beamtin verletzt

Zwei vermisste Mädchen in Berlin entdeckt – Polizisten attackiert

22.07.2020, 20:15 Uhr | dpa

U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin (Symbolbild): Zwei als vermisst gemeldete Mädchen sind in der Nähe aufgegriffen worden. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Die Berliner Polizei hat nahe des Alexanderplatzes ein vermisstes Mädchen aufgegriffen. Die Beamten wurden daraufhin attackiert – unter anderem von einer Jugendlichen, die ebenfalls als vermisst gemeldet war.

Polizisten haben eine vermisste Zwölfjährige in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin entdeckt. Als sie das Mädchen in der Nacht zum Mittwoch mitnehmen wollten, sei die Besatzung eines Funkstreifenwagens von zwei jungen Frauen mit Schlägen und Tritten attackiert worden, teilte die Polizei mit. Sie hätten die Mitnahme der Jugendlichen verhindern wollen. Dass sie als vermisst gemeldet war, habe sich bei der Überprüfung der Personalien herausgestellt.

Die beiden Angreiferinnen seien schließlich überwältigt worden. Eine Polizistin wurde dabei am Arm verletzt, ihr Kollege am Bein – beide konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Zwölfjährige wurde laut Polizei in ihre Wohneinrichtung in Brandenburg zurückgebracht. Die 19-Jährige Angreiferin kam zunächst in Polizeigewahrsam, wo ihre Identität geklärt wurde. Sie sei inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Bei der Überprüfung der 16 Jahre alten Komplizin bemerkten die Beamten sodann, dass diese ebenfalls als vermisst gemeldet war. Wegen ihres labilen Zustandes sei sie zunächst in die jugendpsychiatrische Abteilung eines Krankenhauses aufgenommen worden.