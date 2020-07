Mehrere Demos geplant

Corona-Leugner wollen "Ende der Pandemie" in Berlin feiern

30.07.2020, 13:35 Uhr | t-online.de, tme

Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner wollen in Berlin das "Ende der Pandemie" feiern. Angeblich sollen eine halbe Million Menschen zu einer Demo kommen. Doch ob diese Zahl zusammenkommt, ist fraglich.

Die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" leugnet die Corona-Pandemie und hat für Samstag eine riesige Demonstration in Berlin angekündigt. Unter dem Motto "Tag der Freiheit" wollen die Demonstranten bei einem Marsch durch die Innenstadt das "Ende der Pandemie" feiern. In einem YouTube-Video schwadronieren die Macher von 500.000 Teilnehmern, die sie angemeldet haben wollen.

Eine Corona-Gegnerin steht hinter Polizisten in Berlin: Ein Bündnis aus Corona-Leugnern hat zu einer großen Demonstration in Berlin eingeladen. Ob viele Teilnehmer kommen, ist aber fraglich. (Quelle: IPON/imago images)



Die Corona-Gegner aus Stuttgart haben ein großes Programm angekündigt. In einer Datei zum Ablauf der Demo ist von elf Großfahrzeugen die Rede. Los gehen soll es um 10.30 Uhr Unter den Linden in Berlin, dann weiter zu einer Kundgebung auf der Straße des 17. Juni und im Mauerpark.

Angebliche "Großdemo" zweifelhaft

Gerechnet wird laut Veranstalter mit mindestens 500.000 Demonstranten. Dabei sein sollen laut "Tagesspiegel" auch rechtsoffene Esoteriker und Rechtsextreme, sowie weitere Verschwörungstheoretiker.

Ob die Corona-Gegner die riesige Anzahl an Demonstranten in Berlin mobilisieren können, ist allerdings fraglich. Bereits in Stuttgart war eine solche Riesen-Demo mit 500.000 Teilnehmern angekündigt worden. Letztlich wurde sie von der Stadt Stuttgart untersagt. Auch andere Demonstrationen der Corona-Leugner hatten stets deutlich weniger Teilnehmer als erwartet zu verzeichnen.



Polizei rechnet mit 10.000 Teilnehmern

Auch der Polizei liegt nach t-online.de-Informationen lediglich die Anmeldung einer Demonstration mit 10.000 Teilnehmern der Initiative "Querdenken 711" vor. Laut Polizei ist die Demo von 15.30 Uhr bis 22 Uhr angemeldet. Wegen einer "Vielzahl" von anderen Demonstrationen, so eine Sprecherin, sei man am Samstag mit einer hohen Anzahl an Einsatzkräften in Berlin unterwegs, die flexibel eingesetzt werden könnten.

Laut "Berliner Zeitung" haben sich bereits zahlreiche Gegendemonstrationen angekündigt. Am Brandenburger Tor etwa soll es eine Kundgebung unter dem Motto "Gegen Rassismus und Antisemitismus – Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern" mit etwa 500 Teilnehmern geben.