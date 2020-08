"Nicht sachgerechte Bearbeitung"

Staatsanwalt von Ermittlungen zu Anschlägen in Neukölln abgezogen

05.08.2020, 18:27 Uhr | t-online.de

Im Verfahren zur Berliner Brandanschlagsserie in Neukölln hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Ein Staatsanwalt ist von den Ermittlungen freigestellt worden.

Seit Jahren ist die Brandanschlagsserien in Berlin-Neukölln ungeklärt. Jetzt hat sich die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet und die Ermittlungen übernommen. Weil ein Staatsanwalt bei den Ermittlungen befangen sein könnte, wurde ihm der Fall entzogen. Die Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft ist auf Twitter geteilt worden.

In dem Schreiben heißt es, es sind "Umstände zu Tage getreten, die die Befangenheit eines Staatsanwalts als möglich erscheinen lassen". Für eine sachgerechte Bearbeitung des Falls hat die Generalstaatsanwaltschaft sich am Mittwoch dazu entschieden, sämtliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Anschlagsserie in Neukölln zu übernehmen. Die bisherigen Ermittlungen würden überprüft und fortgeführt, heißt es weiter. Zwei der in diesem Fall betrauten Staatsanwälte würden "in andere Abteilungen umgesetzt".

Wir haben nicht nur ein #Polizeiproblem sondern auch ein #justizproblem. Beim Kampf gegen #Rechtsextremismus und #Rassismus muß man nicht nur die Verbindungen in die #Polizei im Auge behalten. #Berlin pic.twitter.com/hJFJc2lbaY — Alexander Bosch (@Bosch_Polforsch) August 5, 2020

In den vergangenen Jahren haben mutmaßliche rechtsextremistische Täter Anschläge im Berliner Bezirk Neukölln verübt. Es wurden unter anderem Autos von linken Parteimitgliedern in Brand gesteckt, Drohungen verschickt und Treffpunkte beschädigt. Laut Barbara Slowik, Polizeipräsidentin in Berlin, seien 72 Taten der Anschlagsserie zuzuordnen.

Am 1. Februar wurden das Auto eines Buchhändlers, der schon früher Ziel von Angriffen und Drohungen aus der rechtsextremen Szene war, sowie der Wagen eines Bezirkspolitikers der Linkspartei getroffen. Ende 2019 räumte Slowik dann Fehler in der Polizeiarbeit ein. Nach den Durchsuchungen im Februar 2018 habe die Serie der Anschläge plötzlich geendet.