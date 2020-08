Verdächtiger festgenommen

15-jähriges Mädchen tot auf Berliner Brachgelände gefunden

06.08.2020, 11:59 Uhr | dpa, AFP

In Berlin ist die Leiche einer jungen Frau nahe der Rummelsburger Bucht gefunden worden. Offenbar geht die Polizei von einem Verbrechen aus – und hat auch schon einen Verdächtigen festgenommen.

In Berlin-Rummelsburg war am Mittwoch eine junge Frau tot aufgefunden worden. Es soll sich um ein 15-jähriges Mädchen handeln, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Ein Verdächtiger wurde bereits am Vortag festgenommen.

Noch vor dem Fund hatte sich ein 41-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwalts gestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Donnerstag erklärten. Die Ermittler sprachen von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt.

Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Die tote Jugendliche lag auf einer Grünfläche nahe der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg. Zur Identität und Hintergründen hat die Polizei zunächst keine Angaben gemacht.