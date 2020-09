Berlin

Clanfamilie bei Trauerfeier in Neukölln: Polizei vor Ort

16.09.2020, 19:06 Uhr | dpa

Bei der Trauerfeier für die Mutter einer bekannten Großfamilie hat die Polizei am Mittwochabend Präsenz in Berlin-Neukölln gezeigt. Die Veranstaltung im Islamischen Kulturzentrum werde geschützt, twitterte die Behörde, nannte aber keine Familie. Zudem achteten die Beamten auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln.

Ein Polizeisprecher sagte, es gebe bislang keine Auffälligkeiten. Etwa 100 Trauergäste seien da. Erlaubt seien bis zu 250 Besucher.

Vier Kinder der gestorbenen Frau müssen sich derzeit vor dem Berliner Landgericht verantworten. Dem 44-jährigen Clanchef Arafat A.-Ch. werden Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido vorgeworfen. Drei Brüder des 44-Jährigen sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt.

Am Montag hatte die Verteidigung beantragt, die Verhandlung zu unterbrechen. Das Gericht gab dem statt, ohne den Inhalt mitzuteilen. Am Rande des Prozesses sagte eine Gerichtssprecherin, der Mutter der Angeklagten gehe es sehr schlecht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sie wenig später gestorben sein. Der Prozess sollte am 30. September fortgesetzt werden.