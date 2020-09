Angehörige hoffen auf Hilfe

Tim W. aus Berlin-Mitte seit Tagen vermisst

25.09.2020, 09:50 Uhr | t-online

Ein Foto des vermissten Tim W.: Der 39-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch in Berlin-Mitte gesehen. (Quelle: Facebook Axel Kmonitzek)

In Berlin-Mitte wird ein 39 Jahre alter Mann vermisst. Angehörige bitten auf Facebook um Hinweise zum Aufenthaltsort von Tim W..

Seit Mittwochmorgen wird der 39-jährige Tim W. aus Berlin vermisst. Zuletzt sei er im Bereich "Mitte/Wedding" gesehen worden, wie ein Freund in einem Suchaufruf auf Facebook erklärte. Dabei trug er eine blaue Trainingshose, ein blaues Sweatshirt und Flipflops. Der Vermisste sei etwa 1,75 Meter groß.

Vermisst: Tim W. Seit heute morgen im Bereich Mitte/Wedding. Bekleidet mit: blauer Trainingshose Sweatshirt-Jacke (blau) Flip Flops(!) Ca. 175cm groß Hinweise bitte als persönliche Nachricht. Gepostet von Axel Kmonitzek am Mittwoch, 23. September 2020

In seinem Suchaufruf bittet Tims Freund um Hinweise per Direktnachricht. Unter Umstände könnte er sich auch in Friesland, Köln oder Hamburg aufhalten, wie es in einem weiteren Beitrag hieß. Auch jede Polizeidienststelle nimmt Informationen entgegen. Wie die "B.Z." berichtet, ist Tim W. auf medizinische Hilfe angewiesen.

