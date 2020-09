Führerschein beschlagnahmt

Obdachloser von Auto mehrere Meter mitgeschleift

28.09.2020, 10:43 Uhr | t-online

Berlin: Ein Obdachloser ist an einer Tiefgarageneinfahrt überrollt worden. (Quelle: dpa)

Eine Frau will mit ihrem Auto nachts in die Tiefgarage fahren. Dabei übersieht sie einen Obdachlosen am Eingang und verletzt ihn schwer. Die Frau soll betrunken gefahren sein. (Quelle: dpa)

Berlin: Obdachloser an Tiefgarageneinfahrt überrollt

In Berlin-Friedrichshain hat eine offenbar betrunkene Autofahrer einen Mann überrollt und mehrere Meter mitgeschleift. Der Mann soll in einer Tiefgarageneinfahrt geschlafen haben.

In der Nacht zu Montag ist eine Autofahrerin mit ihrem Citroen über einen obdachlosen Mann gefahren und hat ihn meterweit in eine Tiefgarage mitgezogen. Sie soll das Fahrzeug abgestellt und gegangen sein. Das berichtet die Berliner Polizei. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nach einem Bericht der "Bild" soll der Obdachlosen in der Tiefgarageneinfahrt in Berlin-Friedrichshain geschlafen haben, in die die Frau mit ihrem Auto gefahren ist. Laut Polizei hat ein Zeuge die Tat beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Wenig später erschien die 55-jährige Frau wieder an ihrem Auto und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Die Polizei ordnete bei der offenbar betrunkenen Frau einen Blutalkoholtest an und beschlagnahmte ihr Führerschein. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.