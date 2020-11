Teil-Lockdown in Kraft

Welche Betriebe in Berlin noch öffnen dürfen

03.11.2020, 09:44 Uhr | tme, t-online

Blick auf einen Eingang zur U-Bahnstation Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg: Wegen des Teil-Lockdowns müssen in Berlin zahlreiche Geschäfte und Betriebe schließen. (Quelle: Mauersberger/imago images)

In Berlin wird das öffentliche Leben im November stark heruntergefahren. Viele Betriebe müssen schließen, doch einiges darf geöffnet bleiben. t-online gibt einen Überblick über die Corona-Beschränkungen.

Wegen hoher Coronavirus-Infektionszahlen gilt in Deutschland bis zum 30. November ein Teil-Lockdown. Das öffentliche Leben wird stark heruntergefahren – auch in der sonst lebendigen Hauptstadt. In Berlin müssen die meisten Geschäfte schließen. Gastronomiebetriebe, Theater, Opern, Museen, Konzerthäuser, Fitnessstudios, Kosmetiksalons, Freizeit- und Sportstätten sind seit Montag dicht. t-online gibt einen Überblick, was noch geöffnet bleiben darf und was nicht.

Der Berliner Senat hat für Gewerbetreibende eine Übersicht erstellt, die auflistet, welche Geschäfte auch im Teil-Lockdown geöffnet bleiben dürfen.

Autovermietung, Car-Sharing, Autowaschstraße

Barber-Shop (wenn in Handwerkskammer eingetragen)

Beratungsangebote (Opfer-, Mieter-, Schuldnerberatung etc..)

Betriebskantinen

Bootsschule (aber keine touristischen Übernachtungen auf (Haus-)Booten)

Bootsverleih

Bürokommunikation/ I T-Support

Coaching

Copy-Shop

Ernährungsberatung

Fahrradverleih

Fahrradwerkstatt

Fahrschulen

Finanzanlagenvermittler

Flugschule

Fotograf

Freie Berufe (Dienstleistung; Ausnahmen in § 7 Abs. 7 Satz 1)

Friseur

Fußpflege (medizinisch notwendige Behandlung im Bereich der Körperpflege)

Gebäudereinigung

Geldtransfer

Goldschmied

Handwerk (jedoch keine Kosmetikstudios (s.u.)

Handy-Shop

Hotels, Beherbergungsbetriebe (Verbot von touristischen Übernachtungen; nicht-touristische Übernachtungen sind möglich; kein Alkoholverkauf von 23 Uhr bis 6 Uhr)

Hörakustiker

Hundesalon

Hundeschule

Immobilienmakler

Informationstechnik

Kfz-Werkstatt

Medizinische Massage wie etwa Physiotherapie

Messen, Kongresse, MICE-Veranstaltungen mit Personenobergrenzen (im Freien: 100, innen: 50)

Optiker

Orthopädieschuhmacher

Orthopädietechniker

PC-Reparaturdienste

Personal Trainer/-in (Fitness, Sport ist erlaubt, max. ein Kunde)

Pfandleiher

Physiotherapie

Post- und Paketannahme- und -ausgabestelle

Prägedienste für KfZ-Kennzeichen

Recyclinghöfe, Schrottgroßhandel

Reinigung, chemisch

Reisebüro

Reparaturwerkstätten aller Art

Sanitätshäuser

Schädlingsbekämpfung

Schneiderei/ Änderungsschneiderei

Schlüsseldienst

Schuhmacher

Selbsthilfewerkstätten

Sicherheitstechnik, Sicherheitsfirmen

Sonnenstudio, Solarium

Umzugsunternehmen

Private Untersuchungslabore

Vermietung von Sportgeräten und Transportmitteln

Versicherungen

Versicherungsmakler

Videothek

Waschsalon

Zahntechniker

Blick auf eine leere Straße im nächtlichen Berlin: Bars und Gastronomie dürfen nicht mehr öffnen, Essen zum Abholen und Liefern ist allerdings erlaubt. (Quelle: Gudath/imago images)



Der Berliner Senat hat auch hier eine Übersicht zusammengestellt. Zu beachten ist, dass bei den genannten gastronomischen Betrieben, die nicht öffnen dürfen (Cafés, Imbiss, Foodtrucks etc.), ein Außer-Haus-Verkauf und Lieferung angeboten werden darf. Der Verzehr an Ort und Stelle untersagt ist allerdings untersagt und zwischen 23 und 6 Uhr kein Alkohol verkauft werden darf. Demnach müssen folgende Betriebe bis zum 30. November schließen:

Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten (gewerbliche)

Bowlingbahn

Buchmacher, Wettvermittlungsstelle oder ähnlicher Betrieb

Café/ Coffee Shop (Außer-Haus-Verkauf zulässig)

Eis-Dielen

Erotische Massagen

Escape Rooms

Fitnessstudio

Foodtrucks

Foodwalker (Bauchladen)

Gaststätten

Imbiss

Kino

Kosmetikstudio (Handwerk im Bereich der Körperpflege ist ausdrücklich untersagt, Ausnahme bei der Fußpflege)

Nichtmedizinische Massage

(Mini-)Golfanlage

Nagelstudio (nicht medizinisch notwendige Dienstleistung im Bereich der Körperpflege, Ausnahme Fußpflege)

Pilates (in Fitnessstudios und ähnlichen Betrieben ist untersagt, aber 1-zu-1 Angebote mit Mindestabstand möglich)

Prostitution aller Art (Prostitutionsstätte, -vermittlung, -veranstaltung und -fahrzeug)

Sauna, Dampfbad

Sexuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt

Sportwettvermittlungsstellen

Tanzstudio

Tattoo-Studio

Yoga-Studio, Yoga in Fitnessstudios und ähnlichen Betrieben (aber 1-zu-1 Angebote mit Mindestabstand möglich)

Schon seit Monaten sind Diskotheken und Clubs geschlossen, außerdem dürfen Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte nicht stattfinden. Verboten sind etwa auch die Öffnung von Freizeitparks. Die Tierhäuser in den Berliner Zoos müssen ebenfalls geschlossen werden.

Sie gelten zunächst bis zum 30. November. Nach zwei Wochen wollen Bund und Länder sich allerdings erneut zusammensetzten und beraten, ob die Maßnahmen wirken.