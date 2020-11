Evakuierung nötig

Weltkriegsbombe in Berlin-Kreuzberg gefunden

14.11.2020, 08:24 Uhr | t-online

In Berlin ist am Freitag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung müssen Anwohner rund um die Fundstelle in Kreuzberg evakuiert werden – und das bereits am frühen Morgen.

"Wecker stellen" twitterte die Berliner Polizei am späten Freitagnachmittag. Der Grund: In Kreuzberg ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damit der Kampfmittelräumdienst diese entschärfen kann, müssen "Menschen im Umkreis von ca. 300 Metern" am Samstagmorgen ihre Wohnungen verlassen, heißt es von der Polizei.

In der Neuenburger Str. in #Kreuzberg wurde eine 250 kg #Weltkriegsbombe gefunden.

Morgen wird diese durch unsere Spezialisten des #LKA entschärft.

Dafür müssen die Menschen im Umkreis von ca. 300 Metern ab 8.00 Uhr leider ihre Wohnungen verlassen.#RT #weckerstellen ⏰



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 13, 2020



Rund 7.500 Anwohner werden seit 8 Uhr evakuiert. Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war in der Neuenburger Straße bei Bauarbeiten gefunden worden.

Gemeinsam mit der @Berliner_Fw sind wir morgen für Sie in #Kreuzberg zur Entschärfung einer 250 kg #Weltkriegsbombe im Einsatz.

Bevor die Entschärfung beginnen kann - müssen rund 7.500 Menschen ab 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen.#Infos morgen weiter hier. https://t.co/Vx4Ev8iKv7 pic.twitter.com/KLbACB1fPD — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 13, 2020

Wie die Verkehrsinformationszentrale am Samstagmorgen auf Twitter mitteilte, sollte der Bereich um die Gitschiner Straße, das Waterloo-Ufer, die Lindenstraße, die Zossener Brücke, die Alte Jakobstraße und die Alexandrinenstraße weiträumig umfahren werden.