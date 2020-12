Am Moritzplatz

Mann wird von U-Bahn mitgeschliffen – Intensivstation

14.12.2020, 10:18 Uhr | dpa

Der U-Bahnhof Moritzplatz in Kreuzberg: Hier hat sich ein schwerer Unfall ereignet. (Quelle: Steinach/Archivbild/imago images)

In Berlin-Kreuzberg hat ein Mann in einem Bahnhof gepöbelt. Dabei fiel er zwischen U-Bahn und Bahnsteig. Er wurde mehrere Meter mitgeschliffen.

Nach einem schweren Unfall am U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg liegt ein noch unbekannter Mann auf der Intensivstation. Der Mann ist nach Angaben der Polizei am Sonntagabend zwischen einem U-Bahnzug und einer Bahnsteigkante eingeklemmt und noch mehrere Meter mitgeschliffen worden. Um den Mann zu befreien, musste die Feuerwehr den Zug mit einem Luftkissen anheben.

Laut Polizeisprecher habe es keine Fremdeinwirkung und auch keinen vorangegangenen Streit gegeben. Demnach sollen Zeugen gesehen haben, wie der Mann auf dem U-Bahnsteig zunächst herumpöbelte. Seine Pöbelei wollte er in dem Zug fortsetzten, stieg aber wieder aus, bevor der Zug losfuhr. Nachdem die Türen sich geschlossen hatten, habe er mit einer Flasche gegen die bereits ausfahrende Bahn geschlagen – vermutlich sei es dabei zu dem Unfall gekommen.