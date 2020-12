Täter auf der Flucht

Geldtransporter bei Ikea in Berlin-Schöneberg überfallen

15.12.2020, 12:09 Uhr | dpa, t-online

Ikea am Sachsendamm in Schöneberg: Ein Geldtransporter ist hier überfallen worden. (Quelle: Schöning/Archivbild/imago images)

Überfall in Berlin-Schöneberg: An einem Hintereingang einer Ikea-Filiale ist ein Geldtransporter überfallen worden. Drei Täter sind auf der Flucht.

In Berlin ist am Dienstagvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Nach dem Überfall an einem Hintereingang der Ikea-Filiale im Stadtteil Schöneberg seien drei Verdächtige in einem weißen Auto mit ihrer Beute geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

Wie der RBB berichtet, sollen Mitarbeiter dabei gewesen sein, Einnahmen in den Geldtransporter zu bringen, als sie von drei Männern überrumpelt wurden. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei mit einer Waffe bedroht und angegriffen worden. Ob Schüsse gefallen sind, konnte nicht gesagt werden. Der Vorfall ereignete sich wohl um 9.30 Uhr.

Zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem die Spurensicherung und Ermittler des LKA, sind vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Der Verkauf bei Ikea ist jedoch nicht beeinträchtigt.