Attila Hildmann ist "peinlichster Berliner" 2020

22.12.2020, 11:06 Uhr | t-online

Das Berliner Stadtmagazin "tip" hat auch in diesem Jahr wieder den "peinlichsten Berliner" des Jahres gekürt. Dieses Mal gibt es eine Corona-Ausgabe – und Attila Hildmann hat sich den Titel geholt.

Wie in jedem Jahr hat das Stadtmagazin "tip" die "peinlichsten Berliner" des Jahres gekürt. In diesem Jahr gibt es ein Corona-Special. Attila Hildmann führt das Ranking an und ist damit der "peinlichste Berliner".

"Der Mann ist in diesem Jahr an Peinlichkeiten nicht zu schlagen. Und daher auch für das Gesamtjahr 2020 der peinlichste Berliner", begründet "tip" die Wahl. Hildmann schaffte es bereits 2017, sich den Titel zu holen. Damals, weil er nach einer negativen Gastro-Kritik Journalisten beschimpfte und Hausverbote erteilte.

"Mutmacher des Jahres"

Statt des umfassenden Rankings der 100 peinlichsten Berliner gibt es im Corona-Jahr nur noch 50 Auserwählte. "In diesem Jahr wollen wir auch Hoffnung spenden", erklärt das Stadtmagazin und führt für 2020 ein weiteres Ranking ein: "50 Berliner*innen und Initiativen, die uns 2020 Mut gemacht haben. Es war ja nicht alles schlecht!". Auf Platz 1 schaffte es der Virologe Christian Drosten, der zu den führenden Wissenschaftlern in der Corona-Pandemie zählt. Er ist der "Mutmacher des Jahres".