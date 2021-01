Verkehr unterbrochen

Brand in Berliner U-Bahnhof Schloßstraße

02.01.2021, 17:48 Uhr | dpa, t-online

Feuerwehrleute gehen an der Schloßstraße in Steglitz in einen Eingang der U-Bahn: Dort hatte es gebrannt, weswegen der Verkehr unterbrochen werden musste. (Quelle: van der Kraats/dpa)