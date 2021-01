Berlin

"Querdenker" tanzen und singen ohne Abstand am Alex

02.01.2021, 17:00 Uhr | dpa

Mehr als ein Dutzend Menschen haben am Samstag auf dem Alexanderplatz in Berlin unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln und teils ohne Maske zusammen gesungen und getanzt. Wie in einem auf Twitter verbreiteten Video zu sehen ist, bildeten die Männer und Frauen eine Polonaise und bewegten sich zu einem Lied mit der Textzeile "Ein bisschen SARS muss sein" nach der Melodie von "Ein bisschen Spaß muss sein".

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Teilnehmer der Kundgebung "Querdenken 30" auf dem Alex durch Singen ohne Mund-Nasen-Schutz auffällig wurden. Sie würden derzeit überprüft. Auch die in dem Video hörbare Textzeile sei von Polizisten mindestens einmal gehört worden.