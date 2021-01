Parolen mit Trump-Bezug gebrüllt

26-Jähriger wirft Schneebälle gegen US-Konsulat und auf Polizisten

20.01.2021, 10:29 Uhr | t-online

Gleich mehrmals hat ein Betrunkener für Unruhe vor der US-Auslandsvertretung in Berlin-Dahlem gesorgt: Hatte er am Nachmittag noch mit Schneebällen geworfen, flogen in der Nacht Getränkedosen in Richtung der Objektschützer.

Ein Betrunkener hat am Dienstag zwei Polizeieinsätze vor dem US-Konsulat in Berlin-Dahlem ausgelöst. Der zweite endete für den 26-Jährigen im Polizeigewahrsam, wie die Behörde mitteilte.



Am Nachmittag soll er vor dem Gebäude in der Clayallee Parolen gebrüllt haben, die einen Bezug zum scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hatten. Zu dem warf er Schneebälle auf die Fassade der diplomatischen Vertretung. Von den Objektschützern der Polizei darauf angesprochen, flogen die Bälle in Richtung der Beamten. Beim Versuch ihn zu stoppen, soll der Mann sich eine Platzwunde zugezogen und das Bewusstsein verloren haben.

Wieder bei Bewusstsein wurde ein Atemalkoholwert von mehr als einem Promille gemessen. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus. Gegen 22.30 Uhr und mit fast zwei Promille – was eine spätere Kontrolle ergab – fand er seinen Weg zurück zum Konsulat. Diesmal flogen zwei Halbliterdosen auf die Polizeibeamten – die ausweichen konnten. Bei seiner Festnahme ist ein Einsatzfahrzeug leicht beschädigt worden. Weitere Verletzungen soll sich der Mann nicht zugezogen haben.

Gegen den Randalierer wird wegen Sachbeschädigung und mehreren Körperverletzungen ermittelt. Er ist noch in der Nacht aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.