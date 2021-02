Zwei Festnahmen

SEK-Einsatz in Schöneberg nach Sprengstoff-Explosion

05.02.2021, 07:59 Uhr | t-online

In einem Innenhof in Berlin-Schöneberg hat es eine Explosion gegeben – ersten Informationen nach soll es sich um eine Rohrbombe gehandelt haben. Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Großeinsatz der Polizei in Berlin-Schöneberg: Wegen einer lauten Explosion in einem Innenhof ist die Berliner Polizei am Donnerstagabend in die Eisackstraße alarmiert worden. Das berichten die "Berliner Morgenpost" und die "Bild". Laut "Bild"-Informationen soll dort eine Rohrbombe in die Luft gegangen sein.

Demnach sollen Beamte im Hof des Gebäudekomplexes an der Rubensstraße/Eisackstraße eine zweite Rohrbombe gefunden haben, die jedoch nicht explodierte und von Entschärfern des Landeskriminalamts gesichert wurde. Mehrere Anwohner mussten während des Einsatzes in bereitgestellten Bussen der Berliner Feuerwehr und der BVG untergebracht werden, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Unterdessen konnte eine Adresse in der Eisackstraße ermittelt werden, in der sich eine Person befand, die laut "Morgenpost"-Informationen jedoch nicht die Tür öffnen wollte. Durch das hinzugerufene SEK habe der Mann schließlich festgenommen werden können. Auch ein weiterer Tatverdächtiger soll festgenommen worden sein, wie die "Bild" vermeldet.

Demnach fanden Spezialkräfte des LKA in der Wohnung diverse Chemikalien und sicherten bis zum Morgen Spuren. Der Staatsschutz ermittle.