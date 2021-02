Bewohner evakuiert

Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen

08.02.2021, 19:20 Uhr

In Berlin ist ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Friedenau ausgebrochen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Kälte mussten die Bewohner in BVG-Bussen ausharren.

Das Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Friedenau konnte gelöscht werden. Das teilte der "rbb" mit. Das Feuer war am frühen Abend ausgebrochen. Die Lage war zunächst noch unübersichtlich, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 130 Personen mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es weiter.



Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Die Bewohner werden mit Bussen zu einer anderen Unterkunft gebracht. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



Wegen der Kälte wurden Busse bereitgestellt, damit sich die Bewohner der Einrichtung in der Niedstraße zunächst dort aufhalten können. Dort wurden sie von Rettungskräften betreut, heißt es laut "BZ". Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Wann die Bewohner in das Gebäude zurückkehren können, ist noch ungewiss.