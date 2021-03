Person schwer verletzt

Schüsse an Tramhaltestelle in Berlin-Weißensee

04.03.2021, 08:15 Uhr | t-online

Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolbild): An einer Haltestelle in Weißensee sind Schüsse gefallen. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

In Berlin-Weißensee sind an einer Tramhaltestelle Schüsse gefallen. Dabei soll eine Person schwer verletzt worden sein.

An der Haltestelle Albertinenstraße der Berliner Allee in Weißensee sollen in der vergangenen Nacht Schüsse gefallen sein. Das berichten die "Berliner Morgenpost" und die "Bild". Demnach soll auch eine Person von einer Kugel getroffen und schwer verletzt worden sein.

Das Opfer soll anschließend auf dem Gehweg zusammengebrochen sein. Anschließend wurde es laut der Berichte von Notfallsanitätern erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Schüsse sollen außerdem in das Sicherheitsglas der Haltestelle, ein weiterer in eine Hinweistafel der BVG eingeschlagen sein. Die Spurensicherung des Landeskriminalamts Berlin sicherte den Tatort, der bis zum Donnerstagmorgen voll gesperrt war, heißt es. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.