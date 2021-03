Viele Gegendemos

Linke Kneipe "Meuterei" geräumt – 1.100 Polizisten im Einsatz

25.03.2021, 10:13 Uhr | dpa

Polizeibeamte haben am Kottbusser Tor Demonstranten festgesetzt, die gegen die Räumung der Szene-Kneipe «Meuterei» in der Reichenberger Straße protestieren wollten: Unter Polizeischutz wurde die linke Kneipe «Meuterei» in der Reichenberger Straße in Kreuzberg geräumt. (Quelle: Zinken/dpa)

In Berlin ist die linke Kiezkneipe "Meuterei" geräumt worden. Die Szene hat starken Widerstand angekündigt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die linke Kiezkneipe "Meuterei" in Berlin-Kreuzberg ist am Donnerstag geräumt worden. Gegen die Räumung hatte es stadtweiten Protest aus der linken Szene gegeben. Seit 6 Uhr morgens waren an mehreren Stellen in Kreuzberg und Friedrichshain Demonstrationen unterwegs. Außerdem wurden im Internet "dezentrale Widerstandaktionen" der linken Szene im ganzen Stadtgebiet angekündigt. Die Polizei war in der Stadt mit insgesamt bis zu 1.100 Kräften im Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin waren zwölf Demonstrationen angemeldet.

Polizeibeamte führen Demonstranten aus der linken Kiezkneipe "Meuterei" ab: Die Räumung entrüstet viele aus der linken Szene. (Quelle: Mang/Reuters)



Die Polizei hatte die Kneipe in der Reichenberger Straße, deren Mietvertrag ausgelaufen ist, ab 8 Uhr geräumt. Seit Mittwochnachmittag hat sie eine Sperrzone um die Kneipe eingerichtet und Absperrgitter aufgestellt, um Blockadeaktionen zu verhindern.

Eine Gerichtsvollzieherin war in der "Meuterei" vor Ort, die Polizei wollte die Räume nach einer Begehung dem Eigentümer übergeben. Polizisten waren unter anderem mit Vorschlaghammer und Kettensäge im Einsatz. "Die Räumung des Objektes ist plangemäß verlaufen", sagte Sprecherin Anja Dierschke. Größere Zwischenfälle gab es demnach nicht.

Ein ausgebranntes Auto steht in der Alten Schönhauser Straße: In der Nacht brannten im Berliner Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge. Unklar ist, ob die Straftaten im Zusammenhang mit der heute anstehenden Räumung einer linken Szenekneipe in Kreuzberg stehen. (Quelle: Zinken/dpa)



Autos abgebrannt – Sprayer festgenommen

Am Dienstagabend hatten mehr als tausend überwiegend junge Menschen gegen die Räumung demonstriert. Die Stimmung war aggressiv, Teilnehmer schossen Raketen ab und zündeten bengalisches Feuer, Böller explodierten. Die Polizei nahm sieben Teilnehmer vorläufig fest. Es gab Anzeigen wegen Widerstandshandlungen, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung.

In der Nacht brannten laut Polizei zudem acht Autos an vier Orten in Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Reinickendorf. Vor dem Ordnungsamt Reinickendorf brannten Reifen, die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Ein Zusammenhang mit den linken Protesten werde geprüft, ein Bekennerschreiber gebe es noch nicht.



Nach dem Brand von Autos in Berlin-Mitte hat die Polizei in der Nähe drei Verdächtige wegen einer anderen Sachbeschädigung festgenommen. Das Trio wurde beim Besprühen einer Wand erwischt. Beweismittel seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tat soll politisch motiviert gewesen sein.