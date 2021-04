Impfstoff fehlt

Berlin schließt zwei Impfzentren vorübergehend

06.04.2021, 14:52 Uhr | dpa

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow: Es wurde kurzfristig geschlossen. (Quelle: Stefan Zeitz/Archivbild/imago images)

Weil zu wenig Impfstoff des Herstellers Biontech vorhanden ist, zieht die Berliner Gesundheitsverwaltung Konsequenzen. Zwei der sechs Impfzentren der Hauptstadt werden kurzfristig dicht gemacht.

Wegen Mangels an Corona-Impfstoff sind zwei von sechs Impfzentren in Berlin seit Dienstag, 14 Uhr, geschlossen. In der Arena in Treptow sowie dem Impfzentrum Messe wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt, wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag mitteilte.

Demnach habe es mutmaßlich technische Probleme bei der Nachlieferung des Impfstoffs gegeben. In beiden Zentren wurde zuletzt der Impfstoff des Herstellers Biontech verabreicht.



Die ausgefallenen Termine sollen laut Gesundheitsverwaltung innerhalb von drei Tagen nachgeholt werden. Dafür sei eine Kontaktaufnahme mit der Hotline ausdrücklich nicht nötig. Der Impfort bleibe unverändert.