Großbrand in Köpenick

14 Autos stehen in Flammen – Brandstiftung vermutet

14.04.2021, 10:05 Uhr | t-online

Die Feuerwehr in Berlin musste gegen einen Brand in einem Autohaus ankämpfen. Mehr als 14 Autos wurden bei dem Feuer beschädigt. Auch beim Löschen gab es Probleme.

In Berlin-Köpenick ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr ein Feuer auf dem Gelände eines Autohauses ausgebrochen. 14 Fahrzeuge standen auf der Wendenschlossstraße in Flammen, heißt es laut "Morgenpost".

Die Fahrzeuge, darunter auch E-Autos, wurden bei dem Brand schwer beschädigt. Viele seien sogar restlos zerstört worden, berichtet die "Berliner Zeitung". Eine genaue Höhe des Schades konnte noch nicht angegeben werden.



Unter den verbrannten Fahrzeugen waren auch E-Autos. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)



Löscharbeiten unter erschweren Bedingungen

Während der Löscharabeiten habe es einige Probleme mit einer stabilen Wasserzufur gegeben. Nach einer Stunde hätten immer noch Autos gebrannt, heißt es laut den Medienberichten. 30 Kräfte der Feuerwehr waren an dem Einsatz beteiligt.



Die Polizei geht bei der Ursache des Feuers nun von einer Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt in dem Fall, berichtet die "Morgenpost".