Corona-Lockerungen

Berlin hebt Testpflicht für Außengastro und Einzelhandel auf

01.06.2021, 12:32 Uhr | t-online

Restaurants am Schiffbauerdamm öffnen ihre Außenbereiche: Zum draußen sitzen muss nun kein negativer Corona-Test mehr vorgelegt werden. (Quelle: FurureImage/imago images)

In Berlin wird weiter gelockert: Zum Wochenende entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie. Auch zum Shoppen wird nun kein negativer Corona-Test mehr benötigt.

In Berlin müssen Kunden, die draußen in einem Restaurant, einer Bar oder einem Biergarten sitzen möchten, ab Freitag keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Das berichtet der "Tagesspiegel" und bezieht sich dabei auf Beschlüsse des Berliner Senats. Auch im Einzelhandel fällt die Testpflicht weg. Dort mussten Kunden zum Shoppen ebenfalls ein negatives Testergebnis, den Nachweis einer Impfung oder einen positiven PCR-Test vorlegen, der mindestens 28 Tage aber nicht älter als sechs Monate sein durfte.

Mit dem Schritt war bereits gerechnet worden, denn auch im Nachbarland Brandenburg entfällt die Testpflicht bereits ab dem 3. Juni. In Niedersachsen gilt sie ebenfalls schon seit Montag nicht mehr. Möglich machen das sinkende Inzidenzwerte. In Berlin lag der für Lockerungen wichtige Wert am Dienstag bei 33,6.