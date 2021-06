Berlin

Angriffe auf Polizisten im Mauerpark

12.06.2021, 11:08 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Berlin ist es in der Nacht zu Randale im Mauerpark gekommen. Polizisten seien angegriffen und mit Flaschen beworfen worden, sagte eine Sprecherin am Samstag. Festnahmen habe es nicht gegeben.