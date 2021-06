Polizei setzt Wasserwerfer ein

Brennende Barrikaden in der Rigaer Straße

16.06.2021, 12:13 Uhr | t-online, dpa

Die Bewohner des besetzten und verbarrikadierten Hauses "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain wollen eine geplante Brandschutzprüfung am Donnerstag weiterhin auf dem juristischen Weg verhindern. Derweil brennen auf der Straße Barrikaden.

Krawalle in Berlin-Friedrichshain: Kurz nachdem die Polizei ein Halteverbot im Bereich der Rigaer Straße ab Mittwochmittag ankündigte und twitterte, die "Nutzung des öffentlichen Straßenlandes für öffentliche Versammlungen" sei hier bis Freitagnacht untersagt, krachte es. In der Rigaer Straße wurden Barrikaden aufgetürmt und in Brand gesteckt. Polizisten, die sich der Barrikade näherten, wurden mit Steinen beworfen. Am frühen Mittag fuhr die Polizei mit einem Wasserwerfer vor.

Die Polizei twitterte, Polizei und Feuerwehr würden nicht durchgelassen: "Stattdessen werden sie angegriffen und mit Steinen beworfen, u.a. von den Dächern. Um das Feuer sicher zu löschen, setzen wir Wasserwerfer und Räumtechnik ein."

Brandschutzmängel am Haus – Bewohner kündigten Widerstand an

Hintergrund ist ein Streit um den Brandschutz in der "Rigaer 94": In dem Gebäudekomplex aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus wurden vor Jahren zahlreiche Mängel dokumentiert: fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, falsch verlegte Stromleitungen und Sperren in Treppenhäusern.

Donnerstag soll deshalb eine Brandschutzprüfung stattfinden. Erwartet würden ab etwa 8 Uhr morgens ein offizieller Brandschutzprüfer, Anwälte sowie ein weiterer vom Eigentümer beauftragter Brandschutz-Sachverständiger, kündigte ein Anwalt des Hauseigentümers an. Auch Rechtsanwälte der Hausbewohner könnten vor Ort sein.

Die Bewohner hatten Widerstand angekündigt. Gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts legten sie Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch bestätigte. Darüber werde noch am selben Tag entschieden, sagte sie.

Das besetzte Haus in der Rigaer Straße (Archivbild): Bei der Brandschutzprüfung geht es um fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, falsch verlegte Stromleitungen und Sperren in Treppenhäusern. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)



Verwaltungsgericht: Brandschutzprüfung zulässig

Das Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, die Brandschutzprüfung sei zulässig und nicht zu beanstanden. Sie wiesen damit einen Eilantrag von Bewohnern, die den Zutritt eines Sachverständigen des Hauseigentümers verhindern wollten, zurück. Das öffentliche Interesse auf eine Prüfung sei höher zu bewerten als das Interesse der Bewohner, von der Brandschutzbegehung verschont zu bleiben, so das Gericht.

Für Donnerstagabend kündigten Unterstützer der Bewohner eine Demonstration durch Friedrichshain an. Die "Rigaer 94" gilt als eines der letzten Symbole der linksextremen Szene in Berlin. In das Gebäude ziehen sich Gewalttäter auch nach Angriffen auf Polizisten auf der Straße immer wieder zurück.



Für die meisten Wohnungen gibt es zwar Mietverträge. Unklar ist aber, wer dort wohnt. Dem Hausbesitzer, der Polizei und den zuständigen Behörden wird der Zutritt verweigert.