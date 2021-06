Entwurf des Senats

Berlin will Personenobergrenze im Freien wohl aufheben

21.06.2021, 17:14 Uhr | t-online

Bisher gilt: Zehn Menschen dürfen sich in Berlin treffen. Das könnte sich bald ändern. Der Senat will die Kontaktbeschränkungen im Freien offenbar komplett aufheben.

Kontaktbeschränkungen im Freien könnten in Berlin schon bald Geschichte sein. Das geht aus einem Entwurf des Senats hervor, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Dann würde die Beschränkung auf zehn Personen nur noch in geschlossenen Räumen gelten.

Auch in anderen Bereichen soll es weitere Lockerungen geben, heißt es. So sollen beispielsweise in der Gastronomie, im Einzelhandel, in Fitnessstudios und bei Veranstaltungen keine FFP2-Masken mehr getragen werden müssen. Medizinische Masken reichen aus.

Außerdem soll im Einzelhandel und auf Märkten die Kontaktnachverfolgung entfallen. Auch eine Anmeldung per App soll künftig nicht mehr nötig sein. Ebenso soll es wieder möglich sein, Veranstaltungen mit 500, statt wie bisher mit 250 Menschen abzuhalten.