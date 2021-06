An heißen Tagen

Berliner Bäder stocken teils Sicherheitspersonal auf

23.06.2021, 06:53 Uhr | dpa

Ein Junge springt vom 10-Meter-Turm im Columbiabad in Berlin-Neukölln (Symbolbild): Besonders an heißen Tagen kommt es in Frei- und Strandbädern immer wieder zu Unstimmigkeiten. (Quelle: Uwe Steinert/imago images)