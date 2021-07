Badeunfall nahe Berlin

Nichtschwimmer ertrinkt im Havelkanal

12.07.2021, 11:16 Uhr | dpa

Tragisches Badeunglück bei Berlin: Ein 31-jähriger Bauarbeiter wollte sich nur abkühlen. Doch er rutschte im Havelkanal ab, ging unter und ertrank.

Nach Angaben der Polizei wollten sich drei Bauarbeiter bereits am 10. Juli nach der Arbeit im Havelkanal zwischen Falkenrehde und Paaren (Landkreis Havelland) abkühlen. Einer rutschte ab und ertrank.

Der verunglückte 31-jährige war Nichtschwimmer. Er rutschte an der Fahrrinne der Schifffahrt ab und ging unter. Taucher der Feuerwehr konnten den Vermissten nur noch leblos aus dem Wasser bergen.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Angaben zufolge nicht vor. In diesem Sommer hat es schon mehrere Badetote in Berlin gegeben. Im Weißen See ertrank ein Mann und auch in der Scharfen Lanke in Spandau konnte ein Mann nur noch tot geborgen werden.