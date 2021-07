Mit Bierflasche geschlagen

Mann in Schlafsack brutal angegriffen – Intensivstation

16.07.2021, 11:25 Uhr | dpa

Rettungswagen mit Blaulicht (Symbolbild): In Berlin ist ein Mann in einem Schlafsack angegriffen und schwer verletzt worden. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

In Berlin sind drei Männer auf brutale Weise auf einen Mann in einem Schlafsack losgegangen. Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass es auf die Intensivstation musste.

Drei Männer haben in Berlin einen 37-Jährigen im Schlafsack so schwer verletzt, dass dieser auf die Intensivstation gebracht werden musste. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die Tatverdächtigen in Friedrichshain mehrfach auf den Mann eingetreten, ihn mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben.



Der Mann floh daraufhin am Donnerstagabend in eine öffentliche Toilette. Die alarmierte Polizei nahm kurz darauf einen 23- und einen 28-Jährigen in der Nähe fest, der dritte Tatverdächtige sei noch flüchtig.

Nach Angaben der Polizei haben die beiden Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Berlin, und auch das Opfer sei nicht in Deutschland gemeldet. Ob sich Täter und Opfer zuvor kannten, sei noch unklar. Ermittelt wird gefährlicher Körperverletzung.