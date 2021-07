132 Neuinfektionen

Berlin ist bundesweit Spitzenreiter bei Corona-Inzidenz

17.07.2021, 10:46 Uhr | dpa, t-online

Menschen tragen Masken in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz: Die Inzidenz in Berlin liegt bundesweit am höchsten. (Quelle: Symbolbild/Stefan Zeitz/imago images)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist deutschlandweit am höchsten. Die Hauptstadt hat über hundert Corona-Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut gemeldet.

Berlin verzeichnet bei den Corona-Zahlen eine weiter steigende Inzidenz. Innerhalb von sieben Tagen wurden am Samstag 16 Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet. Damit lag der Wert nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag bundesweit an der Spitze der Bundesländer. 132 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet, zwei Todesfälle kamen hinzu.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den Bezirken wurde in Friedrichshain-Kreuzberg gemessen. Hier liegt der Wert bei 26,9. Das RKI zählt 24 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. In Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow liegt die Inzidenz ebenfalls über 20. Die zwei Todesfälle wurden aus den Bezirken Reinickendorf sowie Steglitz-Zehlendorf gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie steckten sich in Berlin laut Statistik 181.149 Menschen nachweislich an. Die meisten gelten als genesen. 3.570 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.