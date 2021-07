Berlin

Brennende Dachpappe verursacht weit sichtbare Rauchsäule

26.07.2021, 15:59 Uhr | dpa

Ein Feuer auf einem achtgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Schöneberg hat eine weithin sichtbare Rauchsäule verursacht. Laut Feuerwehr war Dachpappe in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner hatten sich eigenständig in Sicherheit gebracht. Das Feuer war aus noch nicht bekannter Ursache am Montagnachmittag ausgebrochen und nach etwa einer Stunde gelöscht. An dem Haus in der Passauer Straße werden den Angaben zufolge derzeit Dachdeckerarbeiten ausgeführt.