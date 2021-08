Berlin

Corona breitet sich in Berlin etwas schneller aus

02.08.2021, 07:45 Uhr | dpa

Die Corona-Zahlen in Berlin steigen. In den vergangen sieben Tagen steckten sich je 100.000 Einwohner durchschnittlich 27,2 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Am Montag vor einer Wochen hatte die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz bei 23,8 gelegen. Die Hauptstadt verzeichnet damit unter den Bundesländern weiter den zweithöchsten Wert nach Hamburg.

Verglichen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten liegt Friedrichshain-Kreuzberg mit 46,1 bundesweit an siebter Stelle. Treptow-Köpenick ist mit 8,6 vergleichsweise wenig betroffen.