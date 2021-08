Auf ehemaligem Flughafen

Weitere 1.000 Tickets für das "Freedom Dinner" in Tegel

03.08.2021, 15:03 Uhr | dpa

Auf dem Flugfeld in Tegel findet am Wochenende eine exklusive Abendveranstaltung statt. Tickets dafür waren sofort ausverkauft. Jetzt gibt es Nachschub.

Für die "Freedom Dinner" genannte Abendveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel am 7. August stehen weitere 1.000 kostenlose Tickets zur Verfügung. Das teilten die Veranstalter Messe Berlin und das Tourismusmarketing Visit Berlin mit. Sie laden neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop dazu ein.



Erste Auflage war innerhalb von Minuten ausverkauft

"Das Interesse am Event ist so groß, dass die ersten 2.000 Tickets am 26. Juli 2021 innerhalb weniger Minuten vergriffen waren", heißt es in der Mitteilung. Nun könne noch einmal ein Extra-Kontingent an 1.000 Tickets zur Verfügung gestellt werden.

Sie sind den Angaben zufolge von Dienstag an ab 16.00 Uhr buchbar unter visitBerlin.de/berlin-freedom-dinner. Mit zusätzlichen Kosten sei die Ausweitung der Gästezahl nicht verbunden, sagte der Sprecher von Visit Berlin, Christian Tänzler, am Dienstag auf Anfrage. Die Senatskanzlei hatte sie gegenüber dem "Tagesspiegel" mit einer halben Million Euro beziffert. "Wir waren in der Hoffnung, eine Zusatzregelung zu bekommen, dass wir auf 3.000 Gäste aufstocken können", sagte Tänzler.

Das sei in dem Kostenrahmen von vorneherein einkalkuliert gewesen. Die höhere Gästezahl sei nun genehmigt worden. Laut dem Hygiene- und Sicherheitskonzept haben den Angaben zufolge nur Geimpfte, Genesene oder negative Getestete Zugang, es gelten Masken- und Abstandspflicht.

"Kleines kostenloses Catering"

Die Veranstaltung ist auf einer stillgelegten Startbahn geplant, auf der dann Tische für die Gäste aufgestellt werden sollen. Für ein "kleines kostenloses Catering" ist den Angaben zufolge gesorgt. Eigener Proviant kann mitgebracht, weitere Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden, wie die Veranstalter bereits zuvor mitgeteilt hatten.

Zum Abendprogramm gehört Musik unter anderem von der Swing Patrol von Andrej Hermlin & Family, bei der der Gründer des Swing Dance Orchestra mit seinen Kindern Rachel und David auftritt. Außerdem geplant ist den Angaben zufolge unter anderem eine Trommel- und Tanz-Show der von Seeed-Frontmann Peter Fox gegründeten Drummer-Schule BÄM Äcademy und der Auftritt der Berliner Stepptanzgruppe TAP Connection.