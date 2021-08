Platzverweise und Festnahmen

1.500 treffen sich zu illegaler Party im Mauerpark

06.08.2021, 08:51 Uhr | pb, loe, t-online

Polizeieinsatz im Prenzlauer Berg: Feiernde verabredeten sich im Netz zu einer Party im Mauerpark. Es flogen Flaschen und Feuerwerkskörper. Die Polizei war im Einsatz.

In der Nacht zu Freitag haben sich rund 1.500 Personen zu einer illegalen Party in Berlin getroffen. Die Polizei forderte die Feiernden auf, den Mauerpark im Prenzlauer Berg zu verlassen. Ein Polizeisprecher sagte t-online, dass es zu einigen Festnahmen und Identitätsfeststellungen gekommen sei.

Aus der Menge wurden Flaschen und Knallkörper geworfen. Verletzte gab es nicht. Laut Polizei wurde in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich statt im James-Simon-Park eben im Mauerpark zu treffen. Der Bezirksbürgermeister von Mitte hatte am Mittwoch angekündigt, den James-Simon-Park an der Museumsinsel an Wochenenden nachts zu schließen.

Dort war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Gewaltausbrüchen gekommen. Am Mauerpark stellten die Beamten mehrere Platzverweise aus. Nach einem Online-Aufruf war die Polizei wegen Feiernden auch am Treptower Park im Einsatz. Dort verhinderten die Beamten einen größeren Auflauf.