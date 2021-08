Amtliche Gefahrenmitteilung

Trinkwasser in Berlin möglicherweise verunreinigt – Duschen verboten

13.08.2021, 16:57 Uhr | t-online, tme

Eine Person befüllt ein Glas mit Leitungswasser (Symbolbild): In Berlin-Lichtenberg dürfen in zwei Stadtteilen die Anwohner vorerst ein Wasser mehr aus der Leitung trinken. Es sollte vorher abgekocht werden. (Quelle: Traut/imago images)

In Berlin-Friedrichsfelde und in Neu-Hohenschönhausen dürfen Anwohner das Wasser aus der Leitung vorerst nur noch abgekocht trinken. Duschen ist sogar ganz verboten. Es wird vor einer Verunreinigung gewarnt.

Gefahrenmeldung in Berlin: Die Nina-Warn-App und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnen derzeit in Berlin vor einer möglichen Verunreinigung des Trinkwasser in den beiden Stadtteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen des Bezirks Lichtenberg.

"Aufgrund einer Aufgrund einer möglichen bakteriellen Verunreinigung des Trinkwassers soll aus der Leitung entnommenes Trinkwasser, welches zum Verzehr bestimmt ist, bis auf weiteres nur abgekocht Verwendung finden", heißt es in der Warnmeldung. Der Qualitätsmangel sei bei einer Routinekontrolle festgestellt worden, twitterte das Bezirksamt Lichtenberg am Freitagnachmittag.

Durch das Abkochen soll verhindert werden, dass Magen- und Darmerkrankungen auftreten. "Diese Vorsichtsmaßnahme zielt vor allem auf Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ab", heißt es weiter.

Hautkontakt mit Wasser soll vermieden werden



Für die betroffenen Bereiche gelte "ab sofort" ein Abkochgebot. Außerdem sei das Duschen verboten. Wie lange das Verbot noch gelte, konnte ein Sprecher des Lichtenberger Bezirksamts nicht sagen. "Das Wasser wird derzeit gereinigt", sagte der Sprecher. Die Reinigung könnte möglicherweise schon morgen abgeschlossen sein. Außerdem werden derzeit Proben des Wasser auf die möglichen Verunreinigen untersucht.



Die Bevölkerung ist aufgerufen, ältere oder eingeschränkte Personen zu unterstützen, etwa mit Mineralwasser aus Flaschen. Ebenso solle Hautkontakt mit Leitungswasser vermieden werden. Die Wasserzufuhr im Haus sollte abgestellt werden.