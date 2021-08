Berlin

Kupferdiebe stehlen Dachplatten von Siegessäule

21.08.2021, 10:31 Uhr | dpa

Metalldiebe haben sich am Bau-Ensemble der Siegessäule in Berlin-Tiergarten vergriffen. Von den Dächern der Zugangshäuser wurden Kupferplatten gestohlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Diebstahl fiel demnach am Freitagmorgen auf, als Handwerker dort im Auftrag des Bezirksamtes wegen fehlender Dachrinnen vorbeischauen sollten.

Es dürfte ein hoher Sachschaden entstanden sein, weil große Teile der Kupferplatten gestohlen worden sind, wie es hieß. Der genaue Zeitpunkt und Ablauf der Tat war zunächst unklar.

Die Siegessäule ist ein Wahrzeichen und Aussichtspunkt im Westen der Hauptstadt, in der Nähe des Brandenburger Tors. Das Monument, das von vielen Touristen besucht wird, soll an deutsche Siege gegen Österreich, Frankreich und Dänemark zwischen 1864 und 1871 erinnern.